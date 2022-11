Quinzaine du jeu Val-Couesnon Val-Couesnon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Val-Couesnon

Quinzaine du jeu Val-Couesnon, 2 décembre 2022, Val-Couesnon. Quinzaine du jeu

Médiathèque Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

2022-12-02 – 2022-12-17 Val-Couesnon

Ille-et-Vilaine Val-Couesnon Des espaces de jeux spécialement conçus par Séverine Arbib, ludothécaire intercommunale, seront présents dans tout le réseau des bibliothèques. Au programme :

Soirée jeu ados,

Construction de cabanes en carton,

Ateliers à raconter des histoires vraies,

Week-end en famille,

Création d’un mug personnalisé,

Concours de puzzles en famille et bien d’autres activités !

­

Et n’oubliez pas de contribuer à notre exposition participative en prêtant un jouet sonore des années 80 qui servira de décor pour le concert-spectacle Mireille le vendredi 9 décembre prochain. À déposer dans vos médiathèques ! Retrouvez le détail de la programmation sur le site internet de Couesnon Marches de Bretagne. Gratuits (sauf l’activité du 16 décembre au prix de 5€ par participant) +33 2 99 97 17 07 Val-Couesnon

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Val-Couesnon Autres Lieu Val-Couesnon Adresse Médiathèque Val-Couesnon Ille-et-Vilaine Ville Val-Couesnon lieuville Val-Couesnon Departement Ille-et-Vilaine

Quinzaine du jeu Val-Couesnon 2022-12-02 was last modified: by Quinzaine du jeu Val-Couesnon Val-Couesnon 2 décembre 2022 ille-et-vilaine Médiathèque Val-Couesnon Ille-et-Vilaine Val-Couesnon

Val-Couesnon Ille-et-Vilaine