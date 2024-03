QUINZAINE DU JEU SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Villeneuve-lès-Béziers, vendredi 12 avril 2024.

QUINZAINE DU JEU SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Le concept est simple et chaleureux chaque participant apporte un plat à partager, et ainsi débute une soirée de détente où les rires et les échanges vont de bon train.

A partir de 5 ans.

Le concept est simple et chaleureux chaque participant apporte un plat à partager, et ainsi débute une soirée de détente où les rires et les échanges vont de bon train.

A partir de 5 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:00:00

fin : 2024-04-12

1 Rue de la Marianne

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie mediatheque@villeneuve-les-beziers.fr

L’événement QUINZAINE DU JEU SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2024-03-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE