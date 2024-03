QUINZAINE DU JEU FAITES VOS JEUX, VISITE LUDIQUE Sérignan, mercredi 17 avril 2024.

QUINZAINE DU JEU FAITES VOS JEUX, VISITE LUDIQUE Sérignan Hérault

Le Mrac invite petits et grands à une visite insolite et amusante des expositions. Recherche d’indices, jeux d’observation et cohésion d’équipe pour un moment de partage en famille.

A partir de 7 ans, sur réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-17

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie museedartcontemporain@laregion.fr

