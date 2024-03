Quinzaine du Japon Médiathèque Les Etoiles Villenave-d’Ornon, samedi 13 avril 2024.

Quinzaine du Japon Voyage au pays du soleil levant 13 – 27 avril Médiathèque Les Etoiles Gratuit sur inscription

La médiathèque les Etoiles vous propose projections de films et ateliers autour de l’art nippon.

Au programme :

Samedi 13 avril à 14h et à 15h : « Dessine ton héros de manga » avec Florian ROYER illustrateur, tout public à partir de 7 ans, gratuit sur réservation au 05 57 96 56 40.

A découvrir : Florian ROYER, auteur de la BD « Les larmes de Notre Dame », exposera ses dessins à la médiathèque les Etoiles.

Mardi 16 avril à 18h : lectures à voix haute de « Contes japonais » par Gwendoline et Anaïs • Public adulte, • Gratuit sur réservation au 05 57 96 56 40.

Mercredi 17 avril à 10h et à 11h : ateliers « Lili Ki » par Julie Ranjard : comptines japonaises dans leur langue d’origine, bol de cristal chantant et jeux autour des traditions asiatiques • Enfants 0-6 ans, durée 45 minutes • Gratuit sur réservation au 05 57 96 56 40.

Mardi 23 avril 18h : « Café manga » : la librairie Manga Kat (Bordeaux) présentera ses coups de cœur • Public ado-adulte • Gratuit sur réservation au 05 57 96 56 40.

Mercredi 24 avril 19h : « Cinétoiles » : projection d’un classique du cinéma japonais • Public adulte • Gratuit sur réservation au 05 57 96 56 40.

Samedi 27 avril 10h : P’tits Geeks spécial Japon : prenez votre sac à dos et embarquez pour le Japon avec Julien • A partir de 5 ans • Gratuit sur réservation au 05 57 96 56 42.

Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 96 56 40

La médiathèque les Étoiles, propose en plus l’accès à des consoles de jeux vidéo (PS4, Xbox One et Wii U) jouables sur place.