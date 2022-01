Quinzaine du film allemand Lons-le-Saunier, 26 janvier 2022, Lons-le-Saunier.

Quinzaine du film allemand Cinéma 4C 7 Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier

2022-01-26 – 2022-02-08 Cinéma 4C 7 Rue des Cordeliers

Lons-le-Saunier Jura Lons-le-Saunier

Quinzaine du Film Allemand… Los geht’s !

Après une année de pause due aux conditions sanitaires, les 4C et l’Association pour le Développement de l’Enseignement de l’Allemand en France (ADEAF) ont à nouveau le plaisir de vous présenter la prochaine édition de la Quinzaine du Film Allemand.

Neuf films actuels, du drame historique ou social au mélodrame familial avec quelques détours par l’animation et la comédie, pour une sélection très éclectique …

Encore énormément de cinéma avec deux avant-premières, un film d’animation en allemand ou français pour jeune public, une rencontre avec Pascal Binetruy, critique de cinéma, une conférence illustrée de Pierre Gras sur le renouveau du cinéma allemand depuis la chute du mur. Mais aussi un atelier d’écriture « En route pour Berlin » et une Stammtisch,pour pratiquer la langue lors d’un moment convivial…

Une année riche avec des spectateurs, on l’espère, au rendez-vous …

Bis bald, et bonne Quinzaine à tous ! G. Fromentin & V. Muller

contact-4C@ecla-jura.f +33 3 84 47 85 50 https://4c-lons.ecla-jura.fr/

Quinzaine du Film Allemand… Los geht’s !

Après une année de pause due aux conditions sanitaires, les 4C et l’Association pour le Développement de l’Enseignement de l’Allemand en France (ADEAF) ont à nouveau le plaisir de vous présenter la prochaine édition de la Quinzaine du Film Allemand.

Neuf films actuels, du drame historique ou social au mélodrame familial avec quelques détours par l’animation et la comédie, pour une sélection très éclectique …

Encore énormément de cinéma avec deux avant-premières, un film d’animation en allemand ou français pour jeune public, une rencontre avec Pascal Binetruy, critique de cinéma, une conférence illustrée de Pierre Gras sur le renouveau du cinéma allemand depuis la chute du mur. Mais aussi un atelier d’écriture « En route pour Berlin » et une Stammtisch,pour pratiquer la langue lors d’un moment convivial…

Une année riche avec des spectateurs, on l’espère, au rendez-vous …

Bis bald, et bonne Quinzaine à tous ! G. Fromentin & V. Muller

Cinéma 4C 7 Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2022-01-14 par