Quinzaine du Développement Durable – Marché des producteurs et artisans locaux Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Quinzaine du Développement Durable – Marché des producteurs et artisans locaux Rives-en-Seine, 22 mai 2022, Rives-en-Seine. Quinzaine du Développement Durable – Marché des producteurs et artisans locaux Rives-en-Seine

2022-05-22 – 2022-05-22

Rives-en-Seine Seine-Maritime Dans le cadre de la quinzaine du Développement Durable du 9 au 22 mai, la commune de Rives-en-Seine organise des animations gratuites. Retrouvez le dimanche 22 mai un marché des producteurs et artisans locaux à Saint-Wandrille-Rançon. A côté de ce marché, qui se tiendra toute la journée entre le parking de la boulangerie et la place de l’église, le public profitera d’animations : · Pique-nique zéro déchet avec jeux pour enfants

· ateliers faire soi-même

· exposition “Consommons Mieux”

· ferme miniature

· balades à poney

· stand d’informations et conseils Dans le cadre de la quinzaine du Développement Durable du 9 au 22 mai, la commune de Rives-en-Seine organise des animations gratuites. Retrouvez le dimanche 22 mai un marché des producteurs et artisans locaux à Saint-Wandrille-Rançon. A côté de ce… Quinzaine du Développement Durable Dans le cadre de la quinzaine du Développement Durable du 9 au 22 mai, la commune de Rives-en-Seine organise des animations gratuites. Retrouvez le dimanche 22 mai un marché des producteurs et artisans locaux à Saint-Wandrille-Rançon. A côté de ce marché, qui se tiendra toute la journée entre le parking de la boulangerie et la place de l’église, le public profitera d’animations : · Pique-nique zéro déchet avec jeux pour enfants

· ateliers faire soi-même

· exposition “Consommons Mieux”

· ferme miniature

· balades à poney

· stand d’informations et conseils Rives-en-Seine

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu Rives-en-Seine Adresse Ville Rives-en-Seine lieuville Rives-en-Seine Departement Seine-Maritime

Quinzaine du Développement Durable – Marché des producteurs et artisans locaux Rives-en-Seine 2022-05-22 was last modified: by Quinzaine du Développement Durable – Marché des producteurs et artisans locaux Rives-en-Seine Rives-en-Seine 22 mai 2022 Rives-en-Seine seine-maritime

Rives-en-Seine Seine-Maritime