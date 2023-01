Quinzaine du cinéma nordique Saint-Junien Saint-Junien, 4 février 2023, Saint-JunienSaint-Junien OT Porte Océane du Limousin .

2023-02-04 – 2023-02-18

Renseignements auprès de la Mégisserie. Réservations auprès du Ciné-Bourse. Tarifs Ciné-Bourse. Le programme détaillé des films sera établi sur le site internet du Ciné Bourse.

Le festival L’Étoile du Nord, un festival à déguster sans modération ! Un festival pour les gourmands de la vie sous toutes ses formes.

10 ans d’ « Étoile Du Nord » à Saint-Junien, une petite ville dans le Limousin où il ne neige pas souvent.

10 années où le Monde du Nord et tout ses peuples, ses neiges sont venus au Ciné-Bourse grâce au cinéma.

10 années d’images, d’histoires, de films norvégiens, danois, finlandais, islandais, suédois et aussi d’autres pays du Nord (Canada, Russie, Pays-Bas, Estonie…).

10 années de complicité, d’amitiés et d’engagement (merci à Kirsten Blom, Duarte Caetano, Marc Riffaud, à l’association L’Étoile du Nord, aux nombreux partenaires, bénévoles…) pour réaliser ce festival, pour partager le bonheur d’être ensemble dans une belle salle de cinéma, pour construire un sauna, mitonner des petits plats, plonger dans la piscine et ses aurores boréales, se faire tirer le portrait au Scandimaton, apprendre à tricoter ou à suer comme un (une) vrai (e) nordique…

10 années de films, longs et courts, films du quotidien, films d’actions, historiques, politiques, intimes, d’animations, films drôles et tragiques, amoureux, percutants ou doux, surprenants, beaux à couper le souffle et à pleurer comme une cascade.

L’Étoile du Nord c’est un festival tendre, exigeant dans sa sélection et en même temps accessible à tous, tout simplement.

Pour cette édition anniversaire, l’équipe du festival prépare de belles surprises et sa programmation détaillée sera dévoilée dans le journal de L’Étoile du Nord (imprimé et diffusé en janvier 2023). L’Étoile du Nord va aussi voyager cette année avec de nouveaux partenariats (et des propositions originales) avec Confolens, Bellac et le festival Vins Noirs à Limoges. De nouveaux ateliers vont être proposés pour fabriquer un fumoir, pour réaliser du pain noir… des BICs (brigades d’interventions cinématographiques) vont aussi parcourir la campagne (si vous êtes intéressés pour accueillir une séance de cinéma chez vous, vous pouvez contacter le festival).

