Quinzaine du cinéma nordique Saint-Junien Saint-Junien, 12 février 2022, Saint-JunienSaint-Junien.

Quinzaine du cinéma nordique Saint-Junien Saint-Junien

2022-02-12 – 2022-02-26

Saint-Junien Haute-Vienne Saint-Junien Haute-Vienne Saint-Junien

Renseignements auprès de la Mégisserie. Réservations auprès du Ciné-Bourse. Tarifs Ciné-Bourse : Entier 6,90€ / Réduit 5,50€. Le programme détaillé des films sera établi sur le site internet du Ciné Bourse.

Depuis 9 ans nous voyageons en Scandinavie. Nous prenons le bateau et traversons la mer Baltique ou des mers encore beaucoup plus froides plus au Nord. Nous suivons notre bonne étoile, l’étoile du cinéma. Et ses chemins sont si surprenants. Parfois nous marchons sur de la glace fine comme une peau, parfois nous rions au milieu de paysages incroyablement beaux. Parfois ces pays du Nord se ferment comme des coquilles. Un peu comme les nôtres.

Depuis 9 ans nous découvrons grâce à tous ces films, comment on vit là-bas. Parfois c’est vraiment dur, parfois c’est tendre.

Depuis 9 ans nous découvrons aussi comment transpirer, comment construire un sauna, comment cuisiner, comment être heureux à la nordique.

Depuis 9 ans, nous avons de nouveaux yeux grâce au cinéma scandinave. Un nouveau monde s’est ouvert à nous et nous vous proposons de continuer cette exploration, faite d’émotion, de joie, de lucidité, d’essentiel. Et comme le programme est copieux, nous vous proposons de vous retrouver mi janvier pour la sortie du magazine de l’Étoile du Nord où vous pourrez lire en détail tous les événements de la quinzaine scandinave.

Renseignements auprès de la Mégisserie. Réservations auprès du Ciné-Bourse. Tarifs Ciné-Bourse : Entier 6,90€ / Réduit 5,50€. Le programme détaillé des films sera établi sur le site internet du Ciné Bourse.

Saint-Junien Saint-Junien

dernière mise à jour : 2022-01-27 par OT Porte Océane du Limousin