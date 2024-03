Quinzaine du cinéma ibérique Maison de services Nay, vendredi 29 mars 2024.

Quinzaine du cinéma ibérique Maison de services Nay Pyrénées-Atlantiques

La quinzaine du Film ibérique revient cette année pour vous plonger dans la découverte et la culture espagnole.

Au programme du jour, le film « Tasio » en version originale

Synopsis Ce film se base sur l’histoire de Tasio. Il vit au pied des montagnes d’Urbasa, au Pays Basque. A 14 ans, il devient charbonnier pour subvenir aux besoins de la famille. Ce film nous plonge dans la rudesse des conditions de vie, et révèle les convictions d’un homme libre inscrit dans son environnement familial et culturel. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29

Maison de services 8 cours Pasteur

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Quinzaine du cinéma ibérique Nay a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay