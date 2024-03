Quinzaine du cinéma ibérique Maison de services Nay, dimanche 24 mars 2024.

La quinzaine du Film ibérique revient cette année pour vous plonger dans la découverte et la culture espagnole.

Au programme du jour, le film « Adu » en version originale sous-titré en espagnol (interdit -16 ans)

Synopsis Le film montre trois histoires liées à l’immigration africaine vers l’Europe.

Un enfant entreprend un voyage éprouvant en tentant de fuir le Cameroun pour l’Europe, un père renoue avec sa fille et à des milliers de kilomètres plus au nord, à Melilla un garde civil est rongé par la culpabilité. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24

Maison de services 8 cours Pasteur

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L'événement Quinzaine du cinéma ibérique Nay a été mis à jour le 2024-03-07