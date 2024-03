Quinzaine du cinéma ibérique Maison de services Nay, samedi 23 mars 2024.

La quinzaine du Film ibérique revient cette année pour vous plonger dans la découverte et la culture espagnole.

Au programme du jour, le film « Iberia » en version originale

Synopsis A travers le flamenco, la danse espagnole, le ballet classique et la danse contemporaine, le cinéaste Carlos Saura rend hommage à l’œuvre du compositeur espagnol Isaac Albéniz et s’inspire essentiellement de sa suite pour piano Iberia (écrite de 1905 à1909) avec les danseurs Sara Baras, Antonio Canales, Marta Carrasco, Aida Gomes accompagnés par Enrique Morente musicien et sa fille Estrella, chanteuse. En différentes séquences musicales et dansées, sans aucun dialogue, le réalisateur met en scène des tableaux vivants où l’expression corporelle devient un langage à part entière.

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23

Maison de services 8 cours Pasteur

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

