Quinzaine du cinéma ibérique Maison de services Nay, mardi 19 mars 2024.

La quinzaine du Film ibérique revient cette année pour vous plonger dans la découverte et la culture espagnole.

Au programme du jour, le film « Crimen Ferpecto » en version originale sous-titré en espagnol (interdit -18 ans)

Synopsis Un vendeur séducteur et ambitieux d’un grand magasin tue par accident un collègue rival. Une des vendeuses est témoin de la scène et exerce sur lui un perfide chantage sexuel. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:00:00

fin : 2024-03-19

Maison de services 8 cours Pasteur

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

