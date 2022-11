Quinzaine d’hiver Rostrenen Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Rostrenen La quinzaine commerciale de Noël sur Rostrenen : Pour chaque achat dans un commerce de l’UCAR (Union des Commerçants et Artisans de Rostrenen), le ou la cliente reçoit un ticket lui permettant de participer à un tirage au sort. Un voyage au Futuroscope et de nombreux autres lots sont à gagner. Du 10 au 24 décembre 2022

Tirage au sort le 27 décembre, place du Porz Moelou à 12h. Org. UCAR ucarostrenen@gmail.com Rostrenen

