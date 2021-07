Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy QUINZAINE DES MÉTIERS D’ART À L’OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN – LAURA MANSUY Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

QUINZAINE DES MÉTIERS D’ART À L’OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN – LAURA MANSUY Nancy, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Nancy. QUINZAINE DES MÉTIERS D’ART À L’OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN – LAURA MANSUY 2021-07-14 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-14 18:30:00 18:30:00

Nancy Meurthe-et-Moselle DESTINATION NANCY et son office de tourisme métropolitain, dans sa volonté constante de soutenir et de valoriser les métiers d’art au même titre que les autres patrimoines, souhaite participer activement à cette célébration dans toute l’Europe, en proposant régulièrement à son public de venir rencontrer, sur place, des artisans désireux de faire découvrir leurs métiers. En accord avec cette volonté, à l’occasion de la quinzaine des Métiers d’Art 2021, l’Office de Tourisme du Grand Nancy est heureux d’accueillir dans son hall d’accueil des publics, plusieurs artisans d’art locaux, pour une série de rencontres dès le 1er juillet.

Ainsi, entre le 1er et le 14 juillet, le public aura le plaisir d’échanger avec des professionnels des métiers d’art sur plusieurs dates et de découvrir leurs techniques et leurs créations, en rencontrant chaque jour un artisan d’art différent. Le 14 juillet, Laura Mansuy sera à l’honneur pour « LM Design Textile » . Son métier : brodeuse designer textile qui utilise la finesse et la légèreté de la broderie d’art pour remettre la broche en lumière. contact@destination-nancy.com +33 3 83 35 80 10 Laura Mansuy dernière mise à jour : 2021-06-28 par

