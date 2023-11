Cet évènement est passé Quinzaine de visibilité intersexe 2023 Catégorie d’Évènement: ile de france Quinzaine de visibilité intersexe 2023, 25 octobre 2023, . Du mercredi 25 octobre 2023 au mercredi 08 novembre 2023 :

Du 25 octobre au 8 novembre, le Collectif Intersexe Activiste membre de l’Organisation internationale des intersexes (CIA – OII) vous invite à participer à cette quinzaine de visibilité intersexe. La Quinzaine de Visibilité Intersexe s’étend chaque année du 26 octobre au 8 novembre. Le 26 octobre commémore le premier rassemblement public intersexe, devant l’American Academy of Pediatrics, en 1996. Il est célébré depuis 2003 comme Journée Internationale de Visibilité (ou de Sensibilisation) Intersexe (Intersex Awareness Day). Le 8 novembre fait référence à la naissance d’Herculine Barbin, plus ancienne personne intersexe dont on ait retrouvé les mémoires, en 1838. Cette date est célébrée comme Journée de la Mémoire (ou de Solidarité) Intersexe depuis 2005. Depuis 2017, le Collectif Intersexe Activiste – OII France organise en France deux semaines d’événements publics pour sensibiliser aux violences sociales et médicales subies par les personnes intersexes. A ce jour, plusieurs évènements sont prévus à Paris et alentours dans le cadre de la quinzaine intersexe 2023 : Le vendredi 27 octobre, à 18h30 : Vernissage de l’exposition XY de Marin à l’EST galerie (76 rue Saint-Maur 75011 Paris).

Le dimanche 29 octobre, à 18h : Bingo Drag au profit du CIA, animé par Minima Gesté, suivi d’un DJ set, à La Folie (Parc de la Villette, 26 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris). Table du CIA à partir de 16h. Le mardi 31 octobre, à 19h30 : Rencontre autour du nouveau livre “Intersexes : du pouvoir médical à l’autodétermination”, à la librairie Le Monte en l’Air , avec Michal Raz et Loé Petit (2 rue de la Marre à Paris). Le dimanche 1 novembre, de 12h à 00h : Projection du documentaire “Et si on s’en foutait” de Johanna Lagarde, dans le cadre de BIZARRE · Queer Cinema Day 12h-minuit à La Folie (Parc de la Villette, 26 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris).

Egalement le dimanche 1 novembre, à 20h : Soirée live Twitch sur l’intersexuation chez Cassandre « TOUT sur les LUTTES INTERSEXES feat. Loé du CIA » : https://www.twitch.tv/Cass_Andre (en ligne).

Le jeudi 2 novembre, à 17h : Conférence du CIA-OII France pour les étudiant-e-s en médecine, à l’invitation du pôle Genre et Égalité de Solid’UP et de CQFD, à la Faculté de médecine de Bichat (16 Rue Henri Huchard, 75018 Paris).

Le samedi 4 novembre, à 17h30 : Rassemblement public pour les droits intersexes organisé par le CIA-OII France devant le Musée d’Histoire de la Médecine (12 Rue de l’École de Médecine, 75006 Paris), suivie d’une rencontre avec le collectif au Cabaret des Merveilles (25 Rue de l’Hirondelle, 75006 Paris).

Le mercredi 8 novembre, à 10h : 10 ans après : Déclaration de Malte et drapeau intersexe. Rencontre avec Morgan Carpenter, en ligne avec le RéFRI. Sur inscription ici (en ligne). Contact : https://cia-oiifrance.org/quinzaine-de-visibilite-intersexe-2023-demandez-le-programme/ contact@cia-oiifrance.org https://www.facebook.com/CIA.OIIFrance/ https://www.facebook.com/CIA.OIIFrance/

