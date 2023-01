Quinzaine de l’image, festival de photographie Maubourguet Maubourguet Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Ce festival de photographie, réalisé par l’association Peleyre, se déroule à Maubourguet et Madiran pendant 5 semaines. Pour sa 10ème édition, la Quinzaine de l’Image présente une formule concentrée sur ce qui constitue la marque de ce festival de photographie, les expositions grand format dans l’espace public. L’ensemble des photos est exclusivement présenté sur les places et dans les rues, et ainsi directement accessible à toutes et à tous. Cette année, pour la 10ème édition de La Quinzaine de l’image, l’association Peleyre prépare un programme exceptionnel dévoilé au printemps… patience patience association@peleyre.fr +33 5 62 31 96 44 Maubourguet, Saint-Lanne & Madiran MAUBOURGUET Maubourguet

