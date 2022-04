Quinzaine de l’image, festival de photographie Maubourguet Maubourguet Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Quinzaine de l'image, festival de photographie Maubourguet, 2 juillet 2022, Maubourguet.

2022-07-02 – 2022-08-06

Maubourguet Hautes-Pyrénées Maubourguet Ce festival de photographie, réalisé par l’association Peleyre, se déroule à Maubourguet, Madiran et Saint-Lanne pendant 4 à 6 semaines. Il attire de très nombreux photographes avec plus de 750 photographies exposées

Des expositions, à l’intérieur et à l’extérieur en grand format, sont proposées. Chaque participant peut proposer jusqu’à 15 photos par série. Le thème chaque année est différent. Concours de jeunes talents. association@peleyre.fr +33 5 62 31 96 44 Maubourguet – St Lanne – Madiran MAUBOURGUET Maubourguet

