du lundi 15 novembre au vendredi 26 novembre à Brest

### Et si vous osiez enfin créer votre entreprise ? Vous êtes créateur ou repreneur d’entreprise, ou encore nouveau dirigeant, et vous vous posez beaucoup de questions. Elles sont liées au financement, aux RH, à l’immobilier, au développement commercial, au droit, à la communication… profitez de la quinzaine de l’entrepreneuriat pour obtenir des réponses ! **15 jours et 32 rendez-vous pour tout savoir de la création, de la gestion et du financement de votre projet, ou de la reprise d’entreprise.** **Programme complet** [**ici**](https://www.brest-life.fr/agenda-133/quinzaine-de-l-entrepreneuriat-de-brest-2021-1264452.html) 32 rendez-vous gratuits proposés par les acteurs de l’entrepreneuriat à Brest, Landerneau et Lesneven pour booster vos projets ! Brest Brest Brest Finistère

2021-11-15T09:00:00 2021-11-15T18:00:00;2021-11-16T09:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T09:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T09:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-22T09:00:00 2021-11-22T18:00:00;2021-11-23T09:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T18:00:00

