Quinzaine de l’égalité Le Dôme, 2 novembre 2021, Talence.

Quinzaine de l’égalité

du mardi 2 novembre au mardi 16 novembre à Le Dôme

**JOURNÉE TEMPS FORT HANDICAP** **« Belles avec nos différences » de l’APF « Sport et handicap »** Mercredi 3 novembre Exposition libre du 2 au 19 novembre de 9h30 à 18h30 Ateliers de sensibilisation par l’APF-France Handicap de 1 heure à 11h, 14h et 15h 19h : « Des enfants comme les autres et si on en parlait » Film documentaire : Tout public Suivi d’un échange avec le public sur le thème du handicap et des aidants. Animateurs de débat : Martine Pécassou, psychologue, Philippe Idiartegaray, auteur du livre «mon fils, ce petit héros», Julie Baumgarden de l’asso-ciation Familles extraordinaires **LEVER LES TABOUS SUR LES MENSTRUATIONS AVEC L’ASSO-CIATION « NOUVEAUX CYCLES »** Jeudi 4 novembre de 16h30 à 20h Tout public à partir de 12 ans 16h30 – 18h : ateliers, jeux, contenus pédagogiques sur les menstruations, la santé menstruelle, les différentes protec-tions périodiques (coût, pour qui, quelles sont-elles, impacts écologiques et envi-ronnementaux…) 18h – 19h : temps de permanence asso-ciative : orientation, accompagnement, conseil. 19h – 20h : soirée quizz «déconstruisons les tabous» **ATELIER ET RENCONTRE AUTOUR DES LUTTES CONTRE LES LGBT-PHOBIES : DE L’EXIL A L’ASIL** **AU DE-LA DES PREJUGES ! LUTTER CONTRE LE RACISME** Vendredi 5 novembre à partir de 14h Tout public à partir de 10 ans Regards croisés entre les associations Boulevards des potes, SOS Racisme Gironde et Le Girofard – Centre LGBTI+ de Bordeaux sur les préjugés relatif aux identités culturelles. ainsi que sur les parcours des personnes migrantes LGBTI+ en France. La question de l’accès au refuge pour celles ayant fui leur pays en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre sera également au centre des échanges. Des podcasts sélectionnés sur ces thématiques seront diffusés à cette occasion.

Divers ateliers et animations

Le Dôme 221, avenue de Thouars Talence Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T09:30:00 2021-11-02T17:00:00;2021-11-03T09:30:00 2021-11-03T17:00:00;2021-11-04T09:30:00 2021-11-04T17:00:00;2021-11-05T09:30:00 2021-11-05T17:00:00;2021-11-06T09:30:00 2021-11-06T17:00:00;2021-11-07T09:30:00 2021-11-07T17:00:00;2021-11-09T09:30:00 2021-11-09T17:00:00;2021-11-10T09:30:00 2021-11-10T17:00:00;2021-11-11T09:30:00 2021-11-11T17:00:00;2021-11-12T09:30:00 2021-11-12T17:00:00;2021-11-13T09:30:00 2021-11-13T17:00:00;2021-11-14T09:30:00 2021-11-14T17:00:00;2021-11-16T09:30:00 2021-11-16T17:00:00