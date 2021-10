Quinzaine de l’égalité à Mérignac Mérignac, 2 novembre 2021, Mérignac.

Quinzaine de l’égalité à Mérignac

du mardi 2 novembre au mardi 16 novembre à Mérignac

Pendant deux semaines, conférences, expositions, rencontres-débats, spectacles de danse inclusive, escape-game… permettent de questionner nos rapports aux autres, à la différence, de cerner les mécanismes d’autocensure, d’aborder les enjeux de droit, les discriminations sexistes et raciales… ### Découvrez la programmation de la quinzaine de l’égalité du 2 au 16 novembre à Mérignac * **”Corps hors norme” – Exposition, conférence, ateliers** Du 2 au 15 novembre 2021 Centre social et culturel Le puzzle – Rue Jean Giono, 33700 Mérignac * **”On n’a jamais vu une danseuse noire à l’Opéra de Paris” – Conférences, ateliers** Du 2 au 15 novembre 2021 Centre social et culturel Le puzzle – Rue Jean Giono, 33700 Mérignac * **”Rythmes ancestraux : la Daka” – Concert** Vendredi 5 novembre à 20h Salle de Capeyron – 88 Av. de la Libération, 33700 Mérignac * **”Le harcèlement un poison indolore de nos quotidiens” – Théâtre Forum** Vendredi 5 novembre à 20h MJC Centre-Ville – 15 Avenue Roland Dorgeles 33700 Mérignac * **”Parcours de vie” – Exposition et diffusion radiophonique** – Mardi 9 novembre, Centre social et culturel Le Puzzle – Rue Jean Giono, 33700 Mérignac – Mercredi 10 novembre, Maison des habitants du Burck – rue du Maréchal Foch 33700 Mérignac – Mardi 16 novembre, Maison des habitants de Beaudésert – 81 Av. des Marronniers, 33700 Mérignac * **”Escape handi’game : sensi’biathlon” – Ateliers de sensibilisation** Mercredi 10 novembre à partir de 14h MJC CLAL – 130 Av. de la Somme 33700 Mérignac * **”Danse inclusive avec “Je, tu, il et vous”” – Spectacle** Mardi 16 novembre à 15h Salle de la Glacière – 56 Rue Armand Gayral, 33700 Mérignac Retrouvez le programme complet de la Quinzaine de l’égalité sur la métropole bordelaise : [Je découvre le programme](https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/8e-Quinzaine-de-l-egalite-et-la-diversite)

Organisée du 2 au 16 novembre par la Ville de Mérignac en lien avec Bordeaux Métropole, la Quinzaine de l’égalité se déroule sur toutes les communes de la Métropole dont Mérignac.

Mérignac 33700 Mérignac Mérignac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T00:00:00 2021-11-02T23:59:00;2021-11-03T00:00:00 2021-11-03T23:59:00;2021-11-04T00:00:00 2021-11-04T23:59:00;2021-11-05T00:00:00 2021-11-05T23:59:00;2021-11-06T00:00:00 2021-11-06T23:59:00;2021-11-07T00:00:00 2021-11-07T23:59:00;2021-11-08T00:00:00 2021-11-08T23:59:00;2021-11-09T00:00:00 2021-11-09T23:59:00;2021-11-10T00:00:00 2021-11-10T23:59:00;2021-11-11T00:00:00 2021-11-11T23:59:00;2021-11-12T00:00:00 2021-11-12T23:59:00;2021-11-13T00:00:00 2021-11-13T23:59:00;2021-11-14T00:00:00 2021-11-14T23:59:00;2021-11-15T00:00:00 2021-11-15T23:59:00;2021-11-16T00:00:00 2021-11-16T23:59:00