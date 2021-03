Normandie Quinzaine de l’apprentissage et de l’orientation du 13 au 28 mars 2021 Normandie

Quinzaine de l’apprentissage et de l’orientation du 13 au 28 mars 2021 Normandie, 13 mars 2021-13 mars 2021, . Quinzaine de l’apprentissage et de l’orientation du 13 au 28 mars 2021

du samedi 13 mars au dimanche 28 mars à Normandie

Organisée par L’Agence de L’orientation et des Métiers, en partenariat avec l’ARDIR Normandie et la DIRECCTE Normandie, **plus de 150 événements auront lieu sur l’ensemble du territoire normand** : portes ouvertes en présentiel ou virtuelles, réunions d’information, atelier « découverte métiers » et « recherche d’entreprise », live Facebook/Instagram, job dating… **Retrouvez les informations et la programmation en cliquant** [**ici**](http://agenda.orientation-normandie.fr/evenement/quinzaine-de-lapprentissage-et-de-lorientation-en-normandie/2021-03-13/) Pendant cette quinzaine, **le 24 mars, une JPO virtuelle nationale des CFA est proposée par le réseau des CMA,** 1er réseau de formation d’apprentis de France. L’artisanat, encore plus que jamais, ce sont des métiers de passion, des possibilités de carrières variées et épanouissantes, des emplois disponibles, des entreprises à reprendre et des territoires à faire vivre. Retrouvez également les informations sur [https://cma-normandie.fr/articles/quinzaine-de-lapprentissage-et-de-lorientation-en-normandie](https://cma-normandie.fr/articles/quinzaine-de-lapprentissage-et-de-lorientation-en-normandie)

Entrée libre ou sur inscription en fonction des événements

Deuxième temps fort de l’année pour l’avenir professionnel de nos jeunes, la 3ème édition Quinzaine de l’apprentissage et de l’orientation se tiendra du 13 au 28 mars 2021. Normandie Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T08:00:00 2021-03-13T19:00:00;2021-03-14T08:00:00 2021-03-14T19:00:00;2021-03-15T08:00:00 2021-03-15T19:00:00;2021-03-16T08:00:00 2021-03-16T19:00:00;2021-03-17T08:00:00 2021-03-17T19:00:00;2021-03-18T08:00:00 2021-03-18T19:00:00;2021-03-19T08:00:00 2021-03-19T19:00:00;2021-03-20T08:00:00 2021-03-20T19:00:00;2021-03-21T08:00:00 2021-03-21T19:00:00;2021-03-22T08:00:00 2021-03-22T19:00:00;2021-03-23T08:00:00 2021-03-23T19:00:00;2021-03-24T08:00:00 2021-03-24T19:00:00;2021-03-25T08:00:00 2021-03-25T19:00:00;2021-03-26T08:00:00 2021-03-26T19:00:00;2021-03-27T08:00:00 2021-03-27T19:00:00;2021-03-28T08:00:00 2021-03-28T19:00:00

Détails Autres Lieu Normandie Adresse Normandie