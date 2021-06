Chanteloup-en-Brie Cueillette de Chanteloup Chanteloup-en-Brie, Seine-et-Marne Quinzaine de la tomate Cueillette de Chanteloup Chanteloup-en-Brie Catégories d’évènement: Chanteloup-en-Brie

du mardi 3 août au dimanche 15 août à Cueillette de Chanteloup

Nous cultivons pour vous, en pleine terre, plus de 15 variétés de tomates : cerise, cocktail, ronde, olivette,cœur de bœuf, andine cornue,….. Il faudra toutes les goûter ! A cette période, les tomates sont gorgées de soleil, à pleine maturité, l’équipe de vente sera ravie de vous faire déguster les différentes variétés ou donner des conseils et recettes…

Vous payez ce que vous cueillez (fruits, légumes, fleurs), animations gratuites.

