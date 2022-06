Quinzaine de la photographie Chartres Chartres Catégories d’évènement: 28000

Chartres

Quinzaine de la photographie Chartres, 11 juin 2022, Chartres.

2022-06-11 – 2022-06-26

Chartres 28000 Pour sa toute première « Quinzaine de la photographie », la Villa Fulbert vous invite à découvrir les œuvres de neuf photographes venant de Chartres, des environs et de plus loin encore…

Pour cette édition, les clichés sélectionnés vous mèneront dans un voyage itinérant, des plaines de Beauce… aux canaux de Venise ! Photographes invités :

– Patrice Desrues (Eure & Loir)

– Alban Eyssette (Charente)

– Gilberto Galavotti (Italie)

– Claude Genino Gaspari

– Stéphane Macaux (Yvelines)

– Francis Malbète – Invité d’honneur (Eure & Loir)

