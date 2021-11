Bardos Bardos Bardos, Pyrénées-Atlantiques Quinzaine de la langue basque Bardos Bardos Catégories d’évènement: Bardos

Pyrénées-Atlantiques

Quinzaine de la langue basque Bardos, 26 novembre 2021, Bardos. Quinzaine de la langue basque Bardos

2021-11-26 – 2021-11-26

Bardos Pyrénées-Atlantiques Film avec xarnegu Ikastola, (Lepe Arberoan, Komunikazio ez bortitza bizitzen, sous titré français. Vivre la communication non violente à l’école. En basque. Passe sanitaire à partir de 12 ans. Film avec xarnegu Ikastola, (Lepe Arberoan, Komunikazio ez bortitza bizitzen, sous titré français. Vivre la communication non violente à l’école. En basque. Passe sanitaire à partir de 12 ans. Film avec xarnegu Ikastola, (Lepe Arberoan, Komunikazio ez bortitza bizitzen, sous titré français. Vivre la communication non violente à l’école. En basque. Passe sanitaire à partir de 12 ans. Bardos

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Bardos, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bardos Adresse Ville Bardos lieuville Bardos