Quinzaine de la langue basque Bardos, 24 novembre 2021

2021-11-24 – 2021-11-24

14h, à Eyhartzea, Irakurketa, lecture avec Libre Plume Elkartea pour les 7/10 ans.15h, pour les 3/6 ans.16h, pour le 0/3 ans. Animations en basque. Passe sanitaire à partir de 12 ans.

