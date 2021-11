Bardos Bardos 64520, Bardos Quinzaine de la langue basque Bardos Bardos Catégories d’évènement: 64520

Bardos

Quinzaine de la langue basque Bardos, 20 novembre 2021, Bardos. Quinzaine de la langue basque Mur à gauche Bourg Bardos

2021-11-20 – 2021-11-20 Mur à gauche Bourg

Bardos 64520 19h, au mur à gauche, mutxiko avec le groupe Rita Mutxiko et vente de talos.

