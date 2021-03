Ngor IFEF Ngor Quinzaine de la Francophonie IFEF Ngor Catégorie d’évènement: Ngor

Quinzaine de la Francophonie IFEF, 16 mars 2021-16 mars 2021, Ngor. Quinzaine de la Francophonie

du mardi 16 mars au vendredi 16 avril à IFEF

Le Groupe des Amis de la Francophonie (GAF), constitué des ambassades des pays francophones et des institutions de la Francophonie au Sénégal, organisent plusieurs événements autour de la Journée internationale de la Francophonie. Au programme : afropixel, festival de cinéma, conférences, spectacles, etc. Plus d’infos ici : [[https://www.facebook.com/quinzainefrancophoniesenegal](https://www.facebook.com/quinzainefrancophoniesenegal)](https://www.facebook.com/quinzainefrancophoniesenegal) Les manifestations organisées au Sénégal IFEF almadies Ngor

