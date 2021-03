Quinzaine culturelle numérique : Haguenau se dépayse dans les îles, 13 mars 2021-13 mars 2021, Haguenau.

Quinzaine culturelle numérique : Haguenau se dépayse dans les îles 2021-03-13 – 2021-03-26

Haguenau Bas-Rhin

EUR En quinze ans, Haguenau a voyagé à travers le monde et a posé ses valises dans de nombreuses destinations plus ou moins lointaines, le Brésil, le Japon, Cuba, l’Inde, ou encore le Québec et en Europe, le Portugal, la Grèce, l’Italie…

En 2021, ce sont les îles françaises d’Outre-mer qui ont retenu notre attention et que nous avons eu envie de partager avec les haguenoviens et leurs voisins.

Du 13 au 26 mars, Haguenau se dépaysera donc dans les îles…

À travers une édition numérique, découvrez ou redécouvrez ces territoires français à travers des reportages de la St Jo TV, des tutos et vidéos en direct sur Facebook, un showcase en direct depuis les Bains Rock, des expositions numériques, et d’autres surprises. Plus que jamais, il est l’heure de voyager … sans quitter Haguenau !

