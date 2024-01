QUINT’UP Le Baiser Salé Paris, mercredi 31 janvier 2024.

Le mercredi 31 janvier 2024

de 20h15 à 21h15

.Tout public. payant 1 concert : 10 EUR

PASS soirée : 28 EUR

Célébrez avec nous #40ans de musique, de création, et d’amour!!

Énorme fête avec 40 concerts du 22 Janvier au 1er Février 2024 inclus!

La complicité hebdomadaire de Mario et Michel le mercredi est devenue un rendez-vous incontournable qu’il fallait cependant pérenniser sur disque. La première salve en studio eut lieu en 2017 et, pour l’occasion, le duo devint un quintette. Cinq ans plus tard, ils enfoncent le clou avec le même enthousiasme fougueux et les mêmes partenaires.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/40ans-mario-canonge-michel-zenino-quintup-20h15

QUINT’UP