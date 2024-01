Salon du Livre de Caractère Impasse de la Pompe Quintin, dimanche 10 mars 2024.

Salon du Livre de Caractère Impasse de la Pompe Quintin Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10 18:30:00

La 4e édition du Salon du Livre de Caractère inaugure, comme à l’accoutumée, la saison des festivités dont notre petite cité de caractère est riche en même temps que la nature se réveille et que les trilles des oiseaux nous invitent à nous dépoussiérer des mois ternes. Notre salon s’inscrit également dans le mois du Livre en Bretagne et s’ouvre à tous les amoureux des livres, petits et grands, aux inconditionnels de la bande dessinée et de l’illustration, pour deux journées de rencontres, de partages et de découvertes avec ces auteurs tombés dans la marmite des mots depuis l’enfance. L’affiche de notre édition dit combien les histoires nourrissent notre imaginaire, adoucissent nos vies, nous embarquent vers des contrées lointaines, nous emportent et nous arrachent parfois à la réalité brutale de la grande Histoire, nous apaisent et nous émeuvent. Cette année, nous inaugurons

le prix Jeunes caractères avec une sélection de neuf ouvrages destinés à nos adolescents car c’est à cette belle jeunesse que nous entendons un jour passer le flambeau. Et c’est aussi, au sein de cette belle jeunesse qu’émergeront les écrivains de demain.

Découvrez 25 auteur.e.s, le samedi à partir de 13h30 et le dimanche toute la journée. Comme lors des éditions précédentes, nous avons pris le temps de choisir des écrivains d’envergure nationale, moins connus du grand public, mais avec une actualité éditoriale reconnue dans les grands médias littéraires. Ce sont des auteur.e.s de romans, de polars, de poésie et de BD.

Impasse de la Pompe Château

Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne



