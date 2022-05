Quintette “Fan Tutte”

Quintette “Fan Tutte”, 27 août 2022, . Quintette “Fan Tutte”

2022-08-27 20:30:00 – 2022-08-27 22:00:00 Concert de musique et chants portugais, réservation conseillée. Au Château du Châtelier. Concert de musique et chants portugais, réservation conseillée. Concert de musique et chants portugais, réservation conseillée. Au Château du Châtelier. Les Amis du Chatelier dernière mise à jour : 2022-02-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville