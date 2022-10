Quintette Ekmektchian

2023-01-21 20:30:00 – 2023-01-21 EUR 8 12 Les Grands Romantiques



Frederic Chopin – concerto en fa mineur

Antonin Dvorak – quintet opus 81 en la mineur



La chaleur et le lyrisme du quatuor à cordes, la virtuosité et la puissance du piano pour servir deux grands chefs-d’œuvre romantiques du 19e siècle.



Mickael Ekmektchian (Piano), Dali Feng et Laure Boissinot (Violon), Pascale Guerin (Alto), Xavier Chatillon (Violoncelle) Retrouvez le Quintette Ekmektchian à la Cité de la Musique de Marseille samedi 21 janvier. dernière mise à jour : 2022-10-10 par

