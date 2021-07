Luzarches Église Saint-Côme et Saint-Damien Luzarches, Val-d'Oise Quintette de saxophones de la Garde Républicaine Église Saint-Côme et Saint-Damien Luzarches Catégories d’évènement: Luzarches

Quintette de saxophones de la Garde Républicaine

le vendredi 17 septembre à 20:30

Venez écouter un concert d’un des ensembles de musique de chambre de l’Orchestre de la Garde républicaine La plus ancienne de ces formations de musique de chambre est le quintette de saxophones de la Garde républicaine, puisqu’il vît le jour en 1928. L’arrivée des cordes dans l’Orchestre en 1947 a ainsi permis la création d’un quatuor à cordes. Enfin, en 2016, les clarinettes, sous forme d’un quatuor ou d’un sextuor, rejoignent les formations de musique de chambre de l’Orchestre de la Garde républicaine. Ces différentes formations jouent un répertoire qui leur est spécifique, de pièces originales composées pour ce type d’ensembles à des adaptations d’autres œuvres classiques ou contemporaines. Les tournées à l’étranger ne sont pas l’apanage de l’orchestre d’harmonie ou de l’orchestre symphonique : le quintette de saxophones s’est déjà produit aux États-Unis ou encore au Japon, et le quatuor à cordes lui aussi aux États-Unis et en Arménie ! Mais pour entendre ces formations de musique de chambre, nul besoin de se rendre aussi loin : elles se produisent régulièrement au Quartier des Célestins à Paris, siège de l’état-major de la Garde républicaine, à l’occasion de soirées musicales ouvertes à tous. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Inscription recommandée

Église Saint-Côme et Saint-Damien Rue François de Ganay 95270 Luzarches

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T22:00:00

