QUINTETTE DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER Castelnaudary, 30 janvier 2022, Castelnaudary.

QUINTETTE DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER Castelnaudary

2022-01-30 – 2022-01-30

Castelnaudary 11400

Quintette de l’Orchestre National Montpellier Occitanie

Tout public

Durée: 1h45

Le 11 mars 2021, Astor Piazzolla, le musicien le plus important et le plus populaire de la seconde moitié du XXe siècle pour le Tango qu’il a révolutionné, aurait eu 100 ans.

Le jour de sa naissance est d’ailleurs devenu en Argentine le « Jour du Tango », commémorant ainsi l’un des plus grands musiciens de ce pays. Le Quintette violon, contrebasse, clarinette, bandonéon et piano rend à cette occasion un hommage à cet immortel génie dans un programme qui propose de naviguer parmi une sélection de ses musiques les plus célèbres. Ce bouquet de tangos symbolise non seulement le centenaire d’un compositeur d’exception, mais aussi la collaboration, le partage, et l’amitié de ces cinq musiciens de l’Opéra Orchestre National Montpellier Occitanie.

http://www.gps-spectacles.fr

troisponts@ville-castelnaudary.fr +33 4 68 94 60 85 https://ville-castelnaudary.fr/fr/culture-et-sorties/theatre-scenes-des-trois-ponts/presentation

