Quintette Bacchus Sarroux – Saint Julien Sarroux – Saint Julien Sarroux - Saint JulienSarroux - Saint Julien Catégories d’évènement: Corrèze

Sarroux - Saint Julien Sarroux - Saint Julien

Quintette Bacchus Sarroux – Saint Julien Sarroux – Saint Julien, 15 juillet 2022, Sarroux - Saint JulienSarroux - Saint Julien. Quintette Bacchus Site de Saint-Nazaire

Sarroux – Saint Julien Corrèze OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac Sarroux – Saint Julien

2022-07-15 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-15 Sarroux – Saint Julien

Corrèze Site de Saint-Nazaire Sarroux – Saint Julien Corrèze Sarroux – Saint Julien Site de Saint-Nazaire à 18h balade musicale sur le site, à 19h buvette et petite restauration suivi à 21h du concert

Gratuit, tout public Trompettes et trombones résonnent dans les gorges de la Dordogne… Un vent de folie musicale se propage sur le majestueux site de Saint-Nazaire, mêlant avec bonheur paysage, musique classique, jazz et musique populaire. Site de Saint-Nazaire à 18h balade musicale sur le site, à 19h buvette et petite restauration suivi à 21h du concert

Gratuit, tout public Site de Saint-Nazaire Sarroux – Saint Julien Sarroux – Saint Julien

dernière mise à jour : 2022-07-06 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Sarroux - Saint Julien Sarroux - Saint Julien Autres Lieu Sarroux - Saint Julien Sarroux - Saint Julien Adresse Sarroux - Saint Julien Corrèze OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac Sarroux - Saint Julien Ville Sarroux - Saint JulienSarroux - Saint Julien lieuville Site de Saint-Nazaire Sarroux - Saint Julien Sarroux - Saint Julien Departement Corrèze

Sarroux - Saint Julien Sarroux - Saint Julien Sarroux - Saint JulienSarroux - Saint Julien Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarroux-saint-juliensarroux-saint-julien/

Quintette Bacchus Sarroux – Saint Julien Sarroux – Saint Julien 2022-07-15 was last modified: by Quintette Bacchus Sarroux – Saint Julien Sarroux – Saint Julien Sarroux - Saint Julien Sarroux - Saint Julien 15 juillet 2022 Sarroux - Saint Julien Corrèze OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac

Sarroux - Saint JulienSarroux - Saint Julien Corrèze