Quintette Altra Autour de la musique hongroise Salle des fêtes Belfort, vendredi 8 mars 2024.

Au programme Quatuor Américain d’Antonin Dvorak, Danses roumaines de Béla Bartok, Quintette d’Endre Szervansky et Bagatelles de György Ligeti

Avec Raphaëlle Rubelin (flûte), Claire Moreau (hautbois), Cécilia Lemaitre Sgard (clarinette), Hugues Anselmo (contrebasson) et Rémi Gormand (cor)

Aux bénéfices du bien-être des résidents des EHPAD Bonnef, Vauban et la Rosemontoise EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:00:00

fin : 2024-03-08

Salle des fêtes 11 Place de la République

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté parvin.cerf@gmail.com

