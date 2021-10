« QUINTETO PULSACIÓN » QUINTETTE DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER OCCITANIE Palavas-les-Flots, 7 novembre 2021, Palavas-les-Flots.

La billetterie est ouverte du lundi au vendredi, de 9h30-11h30 & de 14h30-16h00 :

– Pour les palavasiens à partir du lundi 18 octobre

– À tous à partir du lundi 25 octobre

Billet à récupérer auprès du service culture (Espace St Exupéry – 46, avenue étang du grec – rdc porte gauche – 34250 Palavas les Flots)

N’hésitez pas à les contacter pour toute question : 04 67 50 42 23

18h

« Quinteto Pulsación »

Quintette de l’orchestre national de Montpellier Occitanie

16ème Festival Musiques entre Terre et Mer

Église Saint-Pierre

Offert par la Ville

Infos : 04 67 07 73 34

« Quinteto Pulsación »

Quintette de l’orchestre national de Montpellier Occitanie

Nina Skopek violon,

Benoît Levesque contrebasse,

Andrea Fallico clarinette,

Simon Barbaux bandonéon,

Anne Pagès-Boisset piano

Hommage à Astor Piazzolla

Le 11 mars 2021, Astor Piazzolla, le musicien le plus important et le plus populaire de la seconde moitié du XXe siècle – pour le Tango qu’il a révolutionné,- aurait eu 100 ans.

Le jour de sa naissance est d devenu en Argentine le « Jour du Tango », commémorant ainsi l’un des plus grands musiciens de ce pays.

Le Quinteto Pulsación rend un hommage à cet immortel génie dans un programme qui propose de naviguer parmi une sélection de ses musiques les plus célèbres. Ce bouquet de tangos symbolise non seulement le centenaire d’un compositeur d’exception, mais aussi la collaboration, le partage, et l’amitié de ces cinq musiciens de l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie.

