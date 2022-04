Quinteto Astor Piazzolla Philharmonie de Paris, 22 mai 2022, Paris.

Le dimanche 22 mai 2022

de 16h30 à 18h30

. payant Cat.1 : 40 EUR Cat.2 : 32 EUR Cat.3 : 22 EUR

Le Quinteto Astor Piazzolla s’attache depuis plus de vingt ans à faire vivre le répertoire du mythique musicien argentin. En première partie, la jeune bandonéoniste Louise Jallu se lance dans une aventure inédite pour invoquer l’esprit et la musique d’Astor Piazzolla.

Après la mort d’Astor Piazzolla (survenue en 1992), sa femme – Laura Escalada Piazzolla – a réuni cinq solistes remarquables pour créer un quintette destiné à préserver et promouvoir le répertoire de l’immense musicien argentin, dans la lignée des quintettes qu’il a lui-même formés et conduits de son vivant. Amené à jouer régulièrement à travers le monde depuis plus de vingt ans, le Quinteto Astor Piazzolla perpétue ainsi la musique unique de Piazzolla et, restant fidèle à son esprit novateur, l’enrichit également de nuances inédites. L’album Revolucionario (2018) en apporte une superbe illustration. Sur scène, le quintette alterne réinterprétations de morceaux de Piazzolla, compositions originales et plages d’improvisation avec un brio renversant. Du haut de ses 25 ans, Louise Jallu apparaît déjà comme une représentante majeure du tango d’aujourd’hui, creusant un singulier sillon avec une grande liberté de jeu. En témoigne en particulier le splendide album Francesita (2018), inspiré par le livre d’Albert Londres, Sur le chemin de Buenos Aires (1927), et enregistré avec son frémissant quartette. Ondulant entre jazz et tango, ce quartette donne ici forme à une création inédite autour de la figure tutélaire d’Astor Piazzolla. Le joueur de bugle Médéric Collignon, électron libre du jazz français, et le pianiste Gustavo Beytelmann, artisan éminent du tango argentin, les accompagnent dans cette aventure collective.

Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Ambre Marionneau Philharmonie