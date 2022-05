QUINTET SHAHED, 11 juin 2022, .

QUINTET SHAHED

2022-06-11 – 2022-06-11

CONCERT MUSIQUE DU MONDE / “FASL HÂ – LES SAISONS – UNE ALLÉGORIE DES HUMEURS DE CE MONDE ET DE LA COULEUR DU TEMPS”

Leur musique nous parle de nos états d’âmes et exprime les émotions et les sentiments que fait naître en nous l’expérience de ce Monde contemporain. Un Monde hérité des âges des mystères, où les mouvements perpétuels qui rythment inexorablement nos vies se heurtent à ceux des turpitudes humaines.

Cette saisonnalité de nos vies humaines, et de ce qui les entoure, nous invite à poser un regard lucide sur ce Monde, où tout ne fait que passer, et dans lequel se perpétue le cycle des métamorphoses.

Le Quatuor Shâhed questionne l’époque que nous vivons et ce temps qui est le nôtre.

Ici, c’est dans le lointain d’un ciel assombri, alors que se dessine le chaos, que point une lueur, comme une promesse que la lumière aura raison de la ténèbre.

Fabrice Bihan : violoncelle ; Sajad Kiani : setâr ; Julien Lahaye : percussions ; Matteo Pastorino : clarinettes et Raphaëlle Brochet : chant

Co-production Ville de Boulogne-sur-Mer et Convivencia

INFOS & BILLETTERIE :

Boutique Billetterie Centre Ville – Angle rue de la Lampe / rue Nationale 62200 Boulogne-sur-Mer

Du mardi au samedi de 13h à 19h

Tel : 03.21.87.37.15 – regiespectacles@ville-boulogne-sur-mer.fr

Samedi 11 juin à 20H.

Tarifs : Plein 10€ – réduit 8€ – Carte SAM 6€ – Assis / placement libre – A partir de 6 ans

regiespectacles@ville-boulogne-sur-mer.fr +33 3 21 87 37 15

dernière mise à jour : 2022-04-30 par