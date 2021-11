Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse QUINTE + DE GALOP Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

QUINTE + DE GALOP Toulouse, 11 novembre 2021, Toulouse. QUINTE + DE GALOP HIPPODROME DE TOULOUSE 1 Chemin des Courses Toulouse

2021-11-11 12:30:00 – 2021-11-11 18:00:00 HIPPODROME DE TOULOUSE 1 Chemin des Courses

Toulouse Haute-Garonne 8 courses nationales de galop vont s’enchaîner toutes les 30 minutes.

Elles proposeront un plateau sportif exceptionnel avec les plus prestigieuses casaques internationales ! – L’hippodrome de Toulouse ouvrira ses portes dès 12h30 pour profiter des stands gourmands et des animations en partenariat avec les commerçants du Marché Victor Hugo !

– Les Demoiselles Harmony déambuleront dans les jardins de l’hippodrome pour une ambiance musicale festive.

– Pour les enfants: un manège dans les jardins de l’hippodrome, le défi des petits, une borne à selfies et des balades à poneys

sont au programme. De quoi passer un agréable moment en famille ou entre amis ! HIPPODROME DE TOULOUSE 1 Chemin des Courses Toulouse

