Octobre Rose Quint-Fonsegrives, 15 octobre 2022, Quint-Fonsegrives. Octobre Rose Samedi 15 octobre, 09h30 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives, en collaboration avec le CRCDC-OCC, la Ligue contre le Cancer, s’associe à la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives 31130 Haute-Garonne Occitanie PROGRAMME OCTOBRE ROSE Samedi 15 octobre 2022 >>> Stand d’information du CRCDC-OCCITANIE

De 9h à 11h, Place Bergerot Le CRCDC-OCCITANIE sera présent avec le Docteur Marie Bichara, médecin de santé publique, responsable du site de la Haute-Garonne et Madame De Feïrouz Lassalle, sage-femme,

chargée de sensibilisation. >>> Conférence animée par le Docteur Bichara

De 11h à 12h, Square Yvonne Garcia Celle-ci portera sur les 3 dépistages de cancers qui sont organisés à grande échelle sur le territoire français : cancers du sein, colorectal et col de l’utérus.

Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Quels avantages ?

Et, également, quels sont les autres moyens de prévention primaire de ces cancers, en plus du dépistage qui ne s’adresse qu’à certaines tranches d’âge ?

La pratique sportive et ses bénéfices prouvés pour prévenir certains cancers. >>> A vos côtés, les élus se mobilisent ! Vêtus d’un tee-shirt rose, arborant le ruban, symbole de cette mobilisation, accompagnés de leurs partenaires, professionnels de santé, représentants du Collège Elisabeth Badinter, ils viendront à votre rencontre, sur le marché de plein vent pour vous remettre tous documents sur le dépistage, fournir toutes les informations pour sensibiliser !

