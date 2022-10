Randonnée seniors « Le Sentier des Planètes » Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Randonnée seniors « Le Sentier des Planètes » Quint-Fonsegrives, 13 octobre 2022, Quint-Fonsegrives. Randonnée seniors « Le Sentier des Planètes » Jeudi 13 octobre, 14h30 Quint-Fonsegrives Participez à la randonnée seniors prévue le jeudi 13 octobre 2022 ! Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives 31130 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:service.social@mairie-quint-fonsegrives.fr »}] Départ de la randonnée à 14h30 devant la Résidence du Ruisseau.

Itinéraire : Sentier des Planètes, le long des bords de la Saune.

L’exposition sur les planètes est animée par Frédéric Pailler, responsable de la section astronomie du Foyer Rural.

Un projet co-construit par la Malle d’Aventure et le CCAS et financé par la Carsat.

Inscription auprès du CCAS de Quint-Fonsegrives Mail : service.social@mairie-quint-fonsegrives.fr Tél. : 05 61 24 92 49

