Conférence : Fallait-il inventer l’agriculture ? Quinson, 15 septembre 2023, Quinson.

Quinson,Alpes-de-Haute-Provence

Le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon vous propose une nouvelle conférence, dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine et en lien avec les collections de Chalain et Clairvaux avec Jean-Paul Demoule..

2023-09-15 18:00:00 fin : 2023-09-15 20:00:00. .

Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon (Verdon Gorge Prehistory Museum) invites you to a new lecture by Jean-Paul Demoule, as part of the European Heritage Days, and in connection with the Chalain and Clairvaux collections.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Museo de Prehistoria de las Gargantas del Verdon propone una nueva conferencia de Jean-Paul Demoule, en colaboración con las colecciones Chalain y Clairvaux.

Das Musée de Préhistoire des gorges du Verdon bietet Ihnen im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals und in Verbindung mit den Sammlungen in Chalain und Clairvaux einen neuen Vortrag mit Jean-Paul Demoule an.

Mise à jour le 2023-08-20 par Département des Alpes-de-Haute-Provence