Conférence : ARC-Nucléart, la science au service du patrimoine, 28 avril 2023, Quinson.

Le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon vous propose une nouvelle conférence, en collaboration avec ARC-Nucléart, autour des collections de Chalain et Clairvaux..

2023-04-28 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-28 20:00:00. .

Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Museum of Prehistory of the Gorges du Verdon proposes a new conference, in collaboration with ARC-Nucléart, around the collections of Chalain and Clairvaux.

El Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon ofrece una nueva conferencia, en colaboración con ARC-Nucléart, sobre las colecciones de Chalain y Clairvaux.

Das Musée de Préhistoire des gorges du Verdon bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit ARC-Nucléart eine neue Konferenz an, die sich um die Sammlungen von Chalain und Clairvaux dreht.

Mise à jour le 2023-04-19 par Département des Alpes-de-Haute-Provence