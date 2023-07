Exposition photo et restauration sur le passage du Tour Quinsac, 8 juillet 2023, Quinsac.

Quinsac,Dordogne

Exposition photo sur des anciens du Tour (Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Eddy Merckx) au km 115, le long du parcours, dans le bourg de Quinsac.

Repas buvette le midi organisé par le comité des fêtes.

Arriver avant 11h30 car la caravane passe vers 13h30 et la route sera fermée..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . .

Quinsac 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Photo exhibition on Tour alumni (Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Eddy Merckx) at km 115, along the route, in the village of Quinsac.

Lunch organized by the Comité des fêtes.

Arrive by 11:30 a.m., as the caravan will pass by at 1:30 p.m. and the road will be closed.

Exposición fotográfica sobre antiguos corredores del Tour (Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Eddy Merckx) en el km 115, a lo largo del recorrido, en el pueblo de Quinsac.

Almuerzo-bar organizado por el Comité des Fêtes.

Llegue antes de las 11.30 h, ya que la caravana pasará hacia las 13.30 h y se cerrará la carretera.

Fotoausstellung über ehemalige Teilnehmer der Tour (Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Eddy Merckx) bei km 115, entlang der Strecke, in der Ortschaft Quinsac.

Essen und Trinken am Mittag, organisiert vom Festkomitee.

Kommen Sie vor 11:30 Uhr an, da die Karawane gegen 13:30 Uhr vorbeifährt und die Straße gesperrt wird.

Mise à jour le 2023-06-26 par structure Cg24