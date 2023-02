QUINN XCII THE PEOPLE’S TOUR LA MAROQUINERIE, 18 mars 2023, PARIS.

QUINN XCII THE PEOPLE’S TOUR LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 20:00 (2023-03-18 au ). Tarif : 28.5 à 28.5 euros.

LIVE NATION (L-R-20-7529 / L-R-22-1699) PRESENTE : ce concert. Quinn XCII (prononcé Quinn Ninety-Two) est le genre de personne que l’on aime soutenir. En 2015, Quinn XCII a émergé avec un style personnel désarmant, accrocheur et dynamique, ponctué de nuances alternatives et de prouesses pop inattendues (mais indéniables). Ces titres ont été successivement certifiés platine, notamment « Kings of Summer » avec ayokay, « Straightjacket » et « Love Me Less » avec MAX. Il compte également une flopée de titres certifiés OR, dont « Flare Guns » feat. Chelsea Cutler, « Another Day In Paradise », « Stacy » et « Always Been You ». En 2021, son album « Change of Scenery II » a atteint la première place du Apple Pop Chart et la première place du Spotify US Debut Album Chart. Simultanément, il a lancé de véritables hymnes aux côtés de Logic, blackbear, Chelsea Cutler, Jeremy Zucker, Ashe, Louis The Child, Gryffin, Illenium et bien d’autres. Sans oublier qu’il a réalisé des tournées à guichets fermés d’un océan à l’autre, vendant plus de 350 000 billets en tant que tête d’affiche, et qu’il a honoré les scènes de festivals tels que Lollapalooza, Bonnaroo, Firefly, Governors Ball, Summerfest et Electric Forest. Au-delà des félicitations de Billboard, Rolling Stone, Paper Magazine et Interview Magazine, il a brillé dans les émissions de télévision, notamment Jimmy Kimmel Live !, The Late Late Show with James Corden, Live with Kelly and Ryan, The Today Show et bien d’autres. Aujourd’hui, il entame son prochain chapitre avec Republic Records et les nouveaux singles « Backpack » et « Common (ft. Big Sean) », alors qu’il travaille à son prochain album qui sortira le 27 janvier 2023.

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

