GRAND QUINE SPECTACLE DU RÉVEILLON

Le nouveau concept de soirée lancé par l’UCAL : 12 parties et 2 spectacles pour une soirée inoubliable!

2 entractes avec animation musicale et magicien

Quine sans ordinateur.

20€ les 7 cartons Vous aimez les quines et les soirées spectacles? Alors vous aimerez la soirée QUINE-SPECTACLE DU RÉVEILLON! Ne manquez pas le Jeudi 29 décembre à 20h au gymnase de Laissac. ucallaissac12@orange.fr https://ucallaissac.wordpress.com/ Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

