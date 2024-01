Quine par La Vallée des Adriens Caplong, dimanche 4 février 2024.

Quine par La Vallée des Adriens Caplong Gironde

Loto en préparation avec comme toujours de très beaux lots à gagner ….

Ouverture des portes 13 h

Début du loto 14h30

A la bourriche, minimum de 15 lots avec à gagner.

9 parties durant cet après midi réparties en: 7 parties avec 3 lignes gagnantes et un carton et 2 cartons secs avec 2 gagnants sur chacun.

Buvette avec boissons chaudes et boissons fraîches, petite restauration sur place (salé et sucré).

Salle chauffée.

Pas de réservation nécessaire.

Loto en préparation avec comme toujours de très beaux lots à gagner ….

Ouverture des portes 13 h

Début du loto 14h30

A la bourriche, minimum de 15 lots avec à gagner.

9 parties durant cet après midi réparties en: 7 parties avec 3 lignes gagnantes et un carton et 2 cartons secs avec 2 gagnants sur chacun.

Buvette avec boissons chaudes et boissons fraîches, petite restauration sur place (salé et sucré).

Salle chauffée.

Pas de réservation nécessaire. .

Salle des fêtes

Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 14:30:00

fin : 2024-02-04



L’événement Quine par La Vallée des Adriens Caplong a été mis à jour le 2024-01-27 par OT du Pays Foyen