Quine des écoles publiques Villefranche-de-Rouergue, 6 novembre 2022

Quine des écoles publiques

Au programme !

– 2 SUPERS QUINES : Un baptême de l’air en montgolfière, un bon d’achat de 150 euros et nombreux autres bons d’achats, et lots pour une valeur totale de plus de 4000 euros.

– 2 QUINES ENFANTS gratuits : deux parties gratuites réserver aux enfants de moins de 12 ans

Montre connectées, Baptême de Jet Ski, Enceinte Bluetooth et bien d’autres lots t’attendent à la Salle de la Madeleine à partir de 14 h.

Et en plus, les bénéfices seront reversés aux écoles publiques de Villefranche de Rouergue pour financer des projets éducatifs et des sorties scolaires !

Tentez de gagnez un lot d’une valeur totale de 4000 euros !

