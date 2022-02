Quine de l’Ecole Ste Marie Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d'Olt et d'AubracSaint Geniez d'Olt et d'Aubrac Catégories d’évènement: Aveyron

Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Quine de l’Ecole Ste Marie Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, 3 avril 2022, Saint Geniez d'Olt et d'AubracSaint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Quine de l’Ecole Ste Marie rue Frayssinous Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

2022-04-03 – 2022-04-03

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron rue Frayssinous Aveyron Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Rendez-vous à l’Espace Culturel de St Geniez d’Olt à partir de 14h30.Tenez de gagner de nombreux lots De nombreux lots à gagner, le meilleur accueil vous est réservé. Venez tenter votre chance ! Rendez-vous à l’Espace Culturel de St Geniez d’Olt à partir de 14h30.Tenez de gagner de nombreux lots rue Frayssinous Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

dernière mise à jour : 2021-11-16 par ADT de l’Aveyron

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Autres Lieu Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Adresse rue Frayssinous Ville Saint Geniez d'Olt et d'AubracSaint Geniez d'Olt et d'Aubrac lieuville rue Frayssinous Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Departement Aveyron

Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Saint Geniez d'Olt et d'AubracSaint Geniez d'Olt et d'Aubrac Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-geniez-dolt-et-daubracsaint-geniez-dolt-et-daubrac/

Quine de l’Ecole Ste Marie Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 2022-04-03 was last modified: by Quine de l’Ecole Ste Marie Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac 3 avril 2022 Aveyron Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac

Saint Geniez d'Olt et d'AubracSaint Geniez d'Olt et d'Aubrac Aveyron